La candidata al congreso por el partido republicano, DeAnna Lorraine se manifestó en las redes sociales por los elevados casos de COVID-19 en Florida.

Lorraine denunció en su cuenta en Twitter (@DeAnna4Congress) que los CDC estan cometiendo ‘errores’ en la contabilidad de las personas fallecidas por coronavirus en Florida.

“Han estado contando Pneumonia & Flu como Covid, bajando su número de aproximadamente 90,000 a 11,000” tuiteó la candidata.

So now that Trump has said hospitals need to report numbers to WH instead of the CDC, the CDC just came out & said they made another "mistake" in FL; And they've also been counting Pneumonia & Flu as Covid– dropping their # from approx 90,000 to 11,000. So many "mistakes," huh?

Además publicó “Se descubrió que un hombre que murió de un accidente de MOTO se contaba entre las muertes de COVID19 en Florida la última semana”.

A man who died from a MOTORCYCLE accident was found to be counted among the COVID19 deaths in Florida last wk

In Vermont, a baby died from suffocation- but marked as "Died frm CoVd."

In FL the MSM announced a 46-yr old man had Died from CoVd- But he never died!

How many MORE??

— DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@DeAnna4Congress) July 22, 2020