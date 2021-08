Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, aseguró este viernes en una reunión con sus seguidores frente a su residencia en el Palacio de la Alvorada, que todas las personas deberían tener un rifle.

“Si no quieres comprar uno, no molestes a nadie que quiera”, afirmó según Infobae.

El mandatario ha estado tratando de cambiar las leyes para que más brasileños puedan portar armas en defensa propia.

Brazil's Bolsonaro says everyone should buy a rifle https://t.co/k3iVqmSvWq pic.twitter.com/QWQq8gjcOz

— Reuters Politics (@ReutersPolitics) August 27, 2021