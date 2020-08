Luego de la trágica explosión que sacudió este martes un puerto ubicado en Beirut capital del Líbano, las autoridades declararon un día de luto nacional.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó que el jefe del gobierno anunció este miércoles “día de luto nacional por las víctimas de la explosión del puerto de Beirut”.

Aunque no se ha determinado el número de las víctimas el medico de comunicación local LBCI informó que más de 500 heridos han llegado al hospital Hotel Dieu, en el centro de Beirut.

En otro centro de salud de la ciudad, el Hospital Saint Joseph de Beirut, también se encontraba repleto de heridos, muchos sentados en el suelo de los pasillos llenos de sangre de las víctimas. Esto provocó que los heridos fuesen llevados a centros de salud fuera de la capital.

Tras la emergencia los hospitales pidieron a los libaneses que acudieran a donar sangre mientras los servicios de rescate tratan de hallar los heridos entre los escombros.

