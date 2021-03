Los Miami Heat se mostraron muy activos en el Trade Deadline de la NBA. Con tres nuevas piezas, Victor Oladipo, Trevor Ariza y Nemanja Bjelica, ahora se preparan para tener una gran oportunidad de hacer lo que hicieron la temporada pasada de nuevo.

En el camino hacia ese potencial lugar de contención para la corona de la NBA, muchos alrededor de los Miami Heat o aquellos que los apoyan pensaron que el ex Portland Trail Blazer y San Antonio Spur, LaMarcus Aldridge, sería un buen ajuste para este equipo de los Heat, reportó Allucanheat.

I asked Aldridge associate what changed his mind from original expectation that he would sign with Heat, which was expected by the Heat. He said was convinced to join Brooklyn because they are in good position to compete for a championship. Heat recent losing streak didn't help.

