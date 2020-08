Este lunes los demócratas llevarán a cabo un evento inédito en el que buscan dar una muestra de unidad durante la primera noche de la convención virtual, donde se espera que el ex vicepresidente Joe Biden acepte la nominación como candidato del partido a la presidencia del país.

Por Redacción MiamiDiario

La ex primera dama Michelle Obama, quien encabezará la primera noche, hablará a las 10:00 p.m. ET., ella seguirá al Senador Bernie Sanders, I-Vt., el último oponente de Biden en las primarias, y al ex gobernador de Ohio John Kasich, un republicano y crítico vocal de Trump.

La pandemia del coronavirus obligó a modificar el formato el cual puede quitarle el dramatismo a los eventos para la carrera presidencial.

Se espera que sea transmitido por la televisión nacional a través de NBC, ofreciendo a los estadounidenses la oportunidad de escuchar directamente a los candidatos presidenciales y a los fieles del partido que marcan el rumbo de las elecciones de 2020.

“Las convenciones son una mezcla de hacer negocios y hacer celebraciones. Obviamente, tenemos la responsabilidad de nominar a nuestro presidente y candidato a la vicepresidencia, pero también es el momento de establecer una red de contactos con la gente en torno a temas que le preocupan o grupos de afinidad”, señaló Carolyn Dwyer, uno de los 24 delegados de Vermont que asisten a la DNC virtual.

“Esta convención será diferente a cualquier otra de la historia”, afirmó en un comunicado Joe Solmonese, el director ejecutivo de la Convención Nacional Demócrata.



Esta noche está programada la actuación de un coro que cantará el himno nacional y que tendrá 57 miembros que representarán cada uno de los estados y territorios del país, que participarán desde distintas localizaciones

Este año se celebrará del 17 al 20 de agosto, y las habituales seis horas diarias de programación se limitarán esta vez a dos horas por día , de 09:00 p.m. a 11:00 p.m. hora loca

Con más de 5 millones de casos y más de 168,000 fallecidos por coronavirus, Estados Unidos ha tenido que dejar de lado los discursos presenciales pomposos y la fanfarria típica de globos y serpentinas, además de reducir la duración de los actos.

Con información de Telemundo