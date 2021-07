La demolición de la parte restante del Champlain Towers South en Surfside podría ocurrir el domingo o lunes por la mañana, antes de que la tormenta tropical Elsa afecte el clima en el condado de Miami-Dade.

Los preparativos para la demolición en el lugar del colapso del edificio de Surfside continúan este domingo, dijeron el gobernador Ron DeSantis y la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“Se coloca una cubierta encima de los escombros que están más cerca del edificio”, dijo Levine Cava.

Levine Cava detuvo la operación de búsqueda y rescate el sábado para permitir que los ingenieros se preparen para la demolición de las ruinas de Champlain Towers South.

Sin embargo, la hora y el día exactos de la demolición no se habían determinado para las 1.00 p.m. de este 4 de julio, señaló Local 10.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo que la demolición mejorará las condiciones para que continúe la operación de búsqueda y rescate.

La cifra oficial de muertos por el derrumbe del edificio se mantuvo en 24 y había 121 personas cuyo paradero se desconoce.

El director del Departamento de Policía de Miami-Dade, Alfredo Ramírez III, dijo que hay un equipo que almacena y registra la propiedad de los residentes de Champlain Towers South.

Levine Cava dijo que el área del colapso se limitará a las inmediaciones, pero el polvo y otras partículas son un subproducto inevitable. Ddurante la demolición, los residentes de Surfside deben permanecer en interiores, cerrar ventanas, puertas y cubrir las aberturas.

DeSantis indicó que Surfside podría recibir algo de lluvia y ráfagas de viento el lunes por la tarde y martes, a medida que la tormenta tropical Elsa se mueve hacia el norte.

Se espera una rueda de prensa para este domingo a las 6:00 pm en los alrededores del edificio en Surfside, donde podrían finalmente anunciar el momento exacto de la demolición.

#UPDATE 48: A media briefing regarding the #SurfsideBuildingCollapse will be held at approximately 6:00 p.m. at the media staging area located on 86th Street and Collins Avenue. pic.twitter.com/G32Y9jecVS

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 4, 2021