Carlos Nieto Palma, coordinador de “Una Ventana a la Libertad”, denunció los casos de violencia sexual contra las mujeres en los centros de detención preventiva en Venezuela.

De acuerdo con Nieto esta es una situación que “ocurre desde hace tiempo”. Recientemente se difundió que una mujer de 19 años, murió tras recibir un disparo en el rostro cuando un oficial intentaba forzarla a mantener relaciones sexuales dentro de una comisaría policial.

“En marzo de 2019 ya hablábamos de esta manera de violencia sexual contra la mujer y donde las utilizaban a manera de intercambio, de favores sexuales a cambio de alimentación o de seguridad”, señaló Nieto.

A juicio del abogado de “Una Ventana a la Libertad” en Venezuela las instalaciones que deberían ser espacios “transitorios” se han convertido en las nuevas cárceles.

“Son espacios sin condiciones para tener a presos ahí, por lapsos mayores a 48 horas y los policías no tienen dentro de su línea de trabajo cuidar presos porque no están preparados para eso. Tampoco hay las condiciones de separación, hemos visto casos de mujeres mezcladas con hombres, este tipo de abuso sexuales de parte de los reclusos hacia las mujeres reclusas, a veces consensuado, a veces no, pero es una situación complicada”, explicó el especialista.

Finalmente Nieto informó que luego de la audiencia celebrada este miércoles, al oficial responsable de la muerte de la joven se le imputaron los delitos de homicidio intencional por motivos innobles o fútiles, uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria.

Con información de VOA Noticias