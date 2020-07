La hermana del diputado Gilbert Caro, Yeidi Carolina Caro, denunció este lunes que el parlamentario está enloqueciendo debido a las malas condiciones de reclusión que ha tenido que soportar desde diciembre de 2019. Denunció que no lo dejan salir de la celda y que no le dan comida, según difundió noticierodigital

En una entrevista con Shirley Varnagy, la hermana de Gilber Caro detalló que «yo vi a mi hermano entre rejas, nunca lo sacaron, el día que lo visité, estuvo todo el día gritando para que le llevaran agua, y sabemos que hay días que no le llevan comida, generalmente le dan una comida al día».

Agregó que visitó a Gilber Caro el 8 de julio y que hasta ese momento lo sacaban, lo tenían en un espacio más grande, realmente lo estaba soportando, pero ahora no lo sacan al sol, lo tienen todo el día encerrado. «Mi hermano me manifestó que se está volviendo loco, que no le dan comida y que hace sus necesidades allí mismo y que a veces tardan mucho para sacarlas».

Denunció que desde que se lo llevaron, no le han permitido a su abogada acceder a su expediente y no saben por qué está preso.

También indicó que los custodios no toman ninguna medida de prevención por el coronavirus.

Una fuente indicó a ND que el diputado está recluido en la sede del FAES de Caricuao, es la tercera vez que está preso en 2 años. La oposición denunció a fines del año pasado que el 20 de diciembre Caro fue abordado por el Faes en Caracas, en un procedimiento que calificó de “ilegal” dado que “goza de inmunidad parlamentaria”.

Luego de un mes, la abogada de Caro, Theresly Malavé, pudo verlo y hablar con él junto a una de sus hermanas.

