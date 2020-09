Luego de la venta del medio de comunicación PanamPost, la periodista Carola Briceño denunció el trato hostil que recibió durante el ejercicio de sus funciones al hacer alusión de que la nueva directiva era aliada del régimen de Maduro.

A través de la red social Twitter, la periodista explicó la situación “para quienes preguntan, ya no estoy en PanamPost. Desde que pregunté sorprendida a una nueva periodista que contrataron por qué a ella Diosdado Cabello no la había bloqueado de sus redes, pues empezó una actitud hostil hacia mi y mi trabajo”.

Asimismo, indicó que nunca “entendíamos la promesa de mantener la misma línea editorial cuando contrataron a nueva gente que evidentemente tenían otros enfoques”, al tiempo que les indicaron que no tenían de qué preocuparse puesto que se iba a mantener todo el equipo.

En el hilo, Briceño acusó al medio de negarse a pagar cuatro años de vacaciones que no tomó “se niega a pagar los cuatro años de vacaciones que no tomé y que estaba guardando como ahorros para el día que me correspondiera irme”.

A pesar del ensañamiento que vivió Carola Briceño en su sito de trabajo recalcó que “no me le iba a arrastrar” a los nuevos dueños, por lo que finalizó su denuncia instando a hacer lo correcto “aunque los demás no lo hagan (…) Lo correcto siempre será lo correcto aunque toda la sociedad vaya por otra vía. Sé que podrán salir voces de ataques o de negación pero es mejor que usen esa energía para frentear y dejar de evadir realidad.

