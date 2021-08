Denver experimentó su peor calidad del aire durante varias horas este sábado.

Los expertos estiman que los incendios forestales han afectado la calidad del aire.

IQAir, una empresa suiza de tecnología de la calidad del aire, determinó que el aire de Denver era el más contaminado a primera hora del sábado, con un índice de calidad del aire de 167.

La medición se realiza según los estándares de Estados Unidos, donde un número más alto indica una peor calidad del aire.

La empresa realiza un seguimiento del ICA de 94 grandes ciudades del mundo. Más tarde, el sábado, la ciudad sudafricana de Johannesburgo pasó a ocupar el primer puesto con un AQI de 178.

The Dixie fire seared more than 100,000 more acres in the last 24 hours, and has spread to four counties.

It jumped to the rank of 3rd largest fire in California history, up from 6th just yesterday. https://t.co/mCEDjDfWIF

