Este domingo 11 de abril es catálogado como un superdomingo electoral para latinoamérica, ya que se realizarán comicios en tres paises. Se trata de las elecciones en Bolivia, Ecuador y Perú.

Es por esto que el departamento de estado norteaméricano se pronunció y deseó unas elecciones justas para esta fecha.

“Le deseo a los ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Perú unas elecciones exitosas el 11 de abril, que sean justas, libres, accesibles y pacíficas”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.

With April 11 elections in Bolivia, Ecuador, and Peru, I recall @POTUS saying: "Democracy is fragile. That it must always be defended. That we must be ever vigilant.” Elections are the first step. We must respect results and hold leaders accountable to sustain our democracies.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 9, 2021