El organismo de control interno del Departamento de Justicia investigará si algún funcionario del departamento intentó anular la victoria electoral del presidente Joe Biden.

La oficina del Inspector General Michael Horowitz está iniciando “una investigación sobre si algún funcionario del Departamento de Justicia actual o anterior participó en un intento inadecuado que busque alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020”, anunció el lunes reportó CNN.

La investigación se produce inmediatamente después de los informes de The New York Times y The Wall Street Journal de que el ex presidente Donald Trump intentó usar su Departamento de Justicia para impugnar los resultados de las elecciones, un esfuerzo que incluía la posibilidad de que Trump derrocara al entonces fiscal general en funciones Jeffery Rosen.

El Times dijo en un informe publicado que Jeffrey Clark, abogado del Departamento de Justicia, casi convenció a Trump a principios de este mes para que destituyera a Rosen y usara el departamento para deshacer los resultados electorales de Georgia.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, pidió a Horowitz que lanzara una investigación el sábado y escribió en un tuit que era “inconcebible que un líder del Departamento de Justicia de Trump conspire para subvertir la voluntad del pueblo”.