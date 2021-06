El gobernador Ron DeSantis anunció que el Departamento de Salud de Florida no seguirá emitiendo los informes diarios sobre casos y muertes por COVID-19 en el estado.

El informe era utilizado por doctores y medios de comunicación para llevar la cuenta de los casos y muertes por Covid-19, reportó Univision

Será cambiado por un reporte semanal sobre el impacto de la pandemia.

La secretaria de prensa del gobernador Ron DeSantis, Christina Pushaw, dijo que “los casos de Covid-19 han disminuido durante el último año mientras tenemos menos de 5% de tasa de positividad y nuestro estado regresa a la normalidad, con vacunas disponibles en toda Florida”.

Florida ya había suspendido su informe diario sobre la situación del Covid-19 de empleados y residentes en los centros de cuidado de ancianos.

10 millones de floridanos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. Actualmente todas las personas mayores de 12 años pueden vacunarse en el estado.

Starting today, all individuals age 18+ are eligible to receive COVID-19 vaccine in Florida at any vaccination site.



➡️ Preregister for an appointment at https://t.co/BtmviJtKgY.

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) April 5, 2021