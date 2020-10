WASHINGTON – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la institución financiera nicaragüense Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL, así como a la fiscal general, Ana Julia Guido De Romero y al secretario de la Presidencia, Paul Herbert Oquist Kelley, con el objeto de contrarrestar operaciones financieras claves y el accionar de funcionarios gubernamentales que siguen debilitando la democracia en Nicaragua.

“El régimen de Ortega continúa haciendo un uso abusivo de los recursos públicos en beneficio propio e ignora los reclamos de reforma que expresa el pueblo nicaragüense”, manifestó el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. “Este gobierno sigue decidido a actuar contra el régimen de Ortega tomando medidas para encontrar y exponer a quienes facilitan esta corrupción manifiesta”.

La medida de hoy, que se adopta conforme a la Orden Ejecutiva 13851, “Bloqueo de bienes de determinadas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, está dirigida a operaciones financieras corruptas y a personas que apoyan al régimen de Ortega.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAJA RURAL NACIONAL RL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna), una institución financiera que no funciona como los bancos tradicionales y no está alcanzada por los controles regulatorios que son habituales, fue designada por haber brindado asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, al Banco Corporativo, S.A. (Bancorp), una entidad cuyos bienes y participaciones en bienes se encuentran bloqueados conforme a la Orden Ejecutiva 13851. Caruna ha servido como instrumento al presidente nicaragüense Daniel Ortega para desviar dinero de ALBA de Nicaragua, S.A (Albanisa) por US$ 2.400 millones en fideicomisos petroleros y carteras crediticias. El régimen de Ortega ha utilizado estos fondos como recurso financiero para mantenerse en el poder y financiar una red de clientelismo. Albanisa es una entidad nicaragüense que pertenece en forma conjunta a la empresa estatal de gas nicaragüense Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A., que ha sido designada, y Petróleos de Venezuela, S.A., también designada. En 2017, la gestión de estas carteras se traspasó de Caruna a Bancorp. En abril de 2019, poco antes de que la OFAC sancionara a Bancorp, la gestión se traspasó nuevamente a Caruna. Tanto Bancorp como Caruna se beneficiaron con estos traspasos. Diversos funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la OFAC, sacan provecho de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para invertir en bienes y resguardar el lucro que obtuvieron irregularmente.

ANA JULIA GUIDO DE ROMERO

Ana Julia Guido De Romero (Guido) fue designada por su carácter de funcionaria del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionaria del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. Existe información de que Guido, la fiscal general, formó un grupo de fiscales que trabajaban junto con la Policía Nacional, también alcanzada por designaciones, para fabricar acusaciones contra presos políticos y sus familiares. Según estos señalamientos, la unidad ha dedicado los últimos dos años a presentar cargos contra presos a los que se detuvo por participar en manifestaciones pacíficas, incluidos jóvenes aguadores arrestados por llevar agua a las madres de víctimas del régimen durante una huelga de hambre en Masaya, Nicaragua, en 2019.

PAUL HERBERT OQUIST KELLEY

Paul Herbert Oquist Kelley (Oquist) fue designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. Oquist, el secretario de la Presidencia, representa al Gobierno de Nicaragua a nivel internacional en diferentes funciones y desempeña un papel clave en la campaña de desinformación para encubrir los delitos y las aberrantes violaciones de derechos humanos que comete el régimen. En varias entrevistas con medios de comunicación internacionales en lengua inglesa y en reuniones con representantes extranjeros, Oquist ha promovido la propaganda y las narrativas falsas del régimen de Ortega. Asimismo, Oquist ha defendido la situación de Ortega en el plano internacional apelando a un repertorio incesante de mentiras para ocultar o justificar los abusos del régimen.

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas físicas y esta entidad que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50 % o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a tales personas. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas.

