“Sally” dejó de ser Depresión Tropical 19 para convertirse en Tormenta Tropical, mientras se ubica cerca de la costa suroeste de Florida con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora.

Es la primera tormenta denominada “S” en la historia registrada de la temporada de huracanes.

El último aviso de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica a las 2:00 pm indicó que se espera un fortalecimiento adicional durante los próximos días y se pronostica que Sally se convierta en un huracán de categoría 1 a las 8 pm del lunes.

Se pronostica que Sally se moverá a través del Golfo y tocará tierra el lunes por la noche a lo largo de la frontera entre Louisiana y Mississippi como un huracán de bajo nivel.

A las 2:00 pm, el centro de la tormenta tropical Sally estaba ubicado a unas 35 millas al sur-sureste de Naples, Florida.

Es posible que haya ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical en todo el sur de la península.

Satellite-derived wind data indicate that Tropical Storm #Sally has formed and is centered just off the southwest coast of Florida. Maximum sustained winds are 40 mph. https://t.co/wVCrCIjDrB pic.twitter.com/KC7Bq1Vror

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2020