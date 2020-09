No se trata de una gata de carey, sino de una raza de felinos muy especial que combina varios colores en su pelaje, como blancos, negros, grises o anaranjados Se lama Lion, pero no es un león. La vecina de Lion le hizo una foto el año pasado a comienzos de otoño, coincidiendo con la época en la que las hojas caen de los árboles, pero esa imagen se ha vuelto viral ahora, según reportó elconfidencial

Rosemary Frank subió la foto a su cuenta de Facebook con un mensaje que se volvió viral: aunque, aparentemente, se trataba de una foto de hojarasca esparcida por el suelo, ella aseguraba que entre las hojas estaba Lion, el gato de su vecina. Ahora, ese mensaje está dando la vuelta al mundo y son millones las personas que tratan de encontrar al felino.

Partamos de la base de que no es fácil. Al contrario de lo que sucede con otros retos donde cuenta más la rapidez que la agudeza visual, en este caso no es sencillo encontrar al gato entre todas las hojas caídas de los árboles. Pero Rosemary aseguraba que Lion sí estaba entre esas hojas, así que no tuvimos más remedio que tratar de dar con él.

Una solución complicada

Lo ideal es que asumas el reto y trates de buscar al gato entre las hojas. De todos modos, la descripción de Rosemary puede terminar de ayudarte a encontrarlo: es una mezcla de rojo, naranja, negro y unas motitas de blanco.

Efectivamente, la propia Rosemary subía otra imagen a su cuenta de Facebook rodeando en rojo el lugar donde se encuentra el felino porque eran muchas las personas que le preguntaban dónde se escondía el gato. ¿Ahora lo has encontrado? Si no fuiste capaz de hacerlo, hay otros retos virales que son más sencillos de completar.

