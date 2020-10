En esta época de pandemia del coronavirus de Wuhan, un coreano llamado Kicotoon creó este reto visual para divertirnos, crear conciencia de la importancia del uso del tapabocas y probar nuestra habilidad visual. Sin embargo, es un reto mega difícil, requiere de mucha atención y concentración para encontrar las personas sin mascarilla ¿Te atreves a realizarlo?

Redacción MiamiDiario

La ilustración la hizo un coreano llamado Kicotoon para Instagram. La misma ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, debido a que muy pocos logran encontrar las dos personas en toda la imagen sin mascarilla. comentó depor.com

Es realmente un reto que prueba tu habilidad visual para encontrar objetos. Y si te pone un tiempo límite aumentas la dificultad del mismo.

¿Te animas a comprobar tu habilidad visual? Podrías impresionarte.

¿Cómo es un reto nivel asiático?

Para muchos este reto visual es de mayor complejidad porque es un reto asiático y por ende es realizado de forma muy minuciosa.

Los ilustradores asiáticos son los más conocidos a nivel mundial por ejemplo por los animes, por ello que su nivel de complejidad en retos visuales suelen ser de los más complicados de resolver.

Este reto visual Kicotoon lo subió a su cuenta oficial de Instagram, donde nos pide hallar a las personas que no cuentan con mascarilla. ¿Te parece fácil el enunciado? Pues veamos la imagen y verás que no es tan fácil.

Imagen viral

Esta es la imagen viral que está rondando las redes sociales generando más de un dolor de cabeza entre miles de usuarios. ¿En qué consiste? Pues en encontrar a las personas que están en la imagen sin mascarilla.

Te damos una pista son dos damas.

Solución del reto

Si aún no lo has solucionado, y no has encontrado a las dos damas. sin mascarilla, te damos la solución. Una está cerca del taxí y la otra del Corona Center.

