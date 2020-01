¡Desalmado! Pretendió contratar a un sicario para asesinar a su hermano en Florida

Un hombre intentó contratar a un sicario para que asesinara a su hermano en el condado de Pinellas ubicado en el estado de Florida.

Los funcionarios policiales del Condado de Pinellas dieron a conocer que un hombre pretendió contratar a un asesino a sueldo para ejecutar a su hermano, el individuo le ofreció un primer pago de 160 dólares, informó diariolasamericas.com.

Lo que no imaginaba el hombre es que el sicario que iba a contratar era realmente un detective encubierto del Departamento de policía del Condado de Pinellas.

El hombre que fue detenido por el intentó de fratricidio fue, Gary Hudge, (54 años), quien está arrestado bajo el cargo de solicitud de asesinato.

Detectives have arrested a St. Pete Beach man after he attempted to hire them to murder his brother. He has been charged with Solicitation for Murder, Possession of a Controlled Substance and Sale of a Controlled Substance.https://t.co/0stU4Ca0aU pic.twitter.com/1CfW5pVjo5

— Pinellas SO (@SheriffPinellas) January 17, 2020