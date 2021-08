Los líderes ambientales de Florida celebraron el martes un hito importante que se espera reduzca las descargas de agua nocivas en el estuario de St. Lucie.

En una conferencia desde el Centro de Visitantes de Shark Valley en el Parque Nacional Everglades, el gobernador Ron DeSantis dijo que la eliminación del lecho de la carretera Tamiami Trail de casi seis millas se completó seis meses antes de lo programado. Reseñó WPTV.

“Donde antes estaban las casi seis millas de lecho de la carretera, ahora el agua limpia se mueve hacia el sur”, dijo DeSantis.

El gobernador dijo que la eliminación del lecho de la carretera, la base de una vía de ferrocarril, aumentará los flujos de agua hacia el Parque Nacional Everglades y reducirá las descargas dañinas en las costas este y oeste de Florida.

“Eliminar las barreras para mover el agua hacia el sur beneficia a los Everglades y la restauración de su ecosistema crítico, y ayuda a proteger los estuarios de St. Lucie y Caloosahatchee de descargas dañinas”, dijo DeSantis.

My administration is focused on expediting Everglades restoration and remains committed to keeping Florida’s waterways pristine. Thank you to the Legislature for securing record environmental investments to make this possible.https://t.co/AEMhc09oEv

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 4, 2021