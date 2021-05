En la semana del policía, el gobernador Ron DeSantis hizo un anuncio importante que incluye a todo el personal de primera línea de atención del estado . Policías, bomberos, paramédicos, oficial y EMT recibirán un bono de mil dólares.

“La legislatura ha pasado y yo, cuando firme el presupuesto, que con suerte será relativamente pronto, se convertirá en ley, bonificaciones de $ 1,000 para cada oficial de policía jurado, cada EMT, cada bombero y cada paramédico en el estado de Florida. ”, Dijo DeSantis. Según Informó CBS.

Some want to defund the police.

In Florida, we’re funding them & then some by providing all of our heroes $1,000 bonuses. This represents more than 174,000 first responders across the state!

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 5, 2021