El próximo 04 de junio arrancará la popular temporada recreativa de pargo colorado del Golfo 2021, anunció este viernes el gobernador Ron DeSantis.

DeSantis comunicó que la temporada llegará hasta el 28 de julio, con una posible reapertura en otoño si la cuota está disponible.

“Esta será la temporada de verano más larga que tendrán los pescadores desde que la FWC comenzó a establecer temporadas para pescar en el estado del Golfo y en aguas federales frente a Florida”, dijo el gobernador Ron DeSantis.

“El estado se enorgullece de brindar acceso continuo y oportunidades para que las familias de Florida disfruten de la capital mundial de la pesca” dijo.

