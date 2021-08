El gobernador de Florida, Ron DeSantis, inauguró el pasado miércoles una nueva clínica de tratamiento con anticuerpos monoclonales en The Villages, y durante el acto amenazó a los distritos escolares del estado que han emitido mandatos para el uso de mascarillas en las escuelas.

“Esos distritos escolares están violando la ley estatal y están anulando el juicio de los padres sobre esto”, dijo DeSantis. «Si estas entidades van a violar la ley estatal y los derechos de los padres para llevar, obviamente la forma en que funciona, hay consecuencias por eso y seguirá habiendo más».

