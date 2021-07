El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la nueva Ley del Corredor de Vida Silvestre de Florida durante una conferencia de prensa en Disney Wilderness Preserve de Nature Conservancy, una reserva natural de 11,500 acres cerca de Kissimmee.

El proyecto de ley, ampliamente bipartidista y aprobado por unanimidad, se considera un gran paso para preservar la belleza natural de Florida para las generaciones futuras, reportó Rumble.

Monday, I was joined by champions of land conservation in Florida to celebrate the signing of the Florida Wildlife Corridor Act — the result of decades of work by numerous scientists and conservation organizations to address habitat loss in Florida. https://t.co/uo9yvnXYrT

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 24, 2021