Este jueves 10 de diciembre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que se encontraba en Washington DC discutiendo la distribución de más de 170.000 dosis de la vacuna covid-19.

El gobernador señaló que la prioridad para recibir las vacunas de la empresa Pfizer, son los residentes vulnerables y el personal sanitario de alta exposición.

Asimismo, resaltó que las 179.400 dosis asignadas para Florida, al igual que cualquier otro estado, en un primer momento no serán suficiente medicación para “vacunar a todos de inmediato”.

Según la información oficial se prevé que las dosis de la vacuna lleguen al estado de Florida la próxima semana.

Florida will receive 179,400 doses of the Pfizer vaccine & we are prioritizing our most vulnerable residents & high-exposure health care personnel to receive the vaccine first. We are also mobilizing strike teams to supplement vaccination of long-term care residents. pic.twitter.com/wmBcE4pGD1

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 10, 2020