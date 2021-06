No se requerirá que los estudiantes de escuelas públicas en Florida usen máscaras este otoño si el gobernador Ron DeSantis se sale con la suya.

Tal regla podría afectar a las escuelas del condado de Broward, el único distrito del sur de la Florida que no ha decidido si poner fin a los requisitos de máscaras implementados el año pasado para controlar la propagación de COVID-19.

DeSantis, quien habló por videoconferencia el jueves en una reunión de la Junta de Educación del estado en Jacksonville, no llegó a decir que él mismo emitiría una orden para garantizar que las máscaras fueran opcionales. Pero dijo que es algo que la junta o la legislatura estatal deberían considerar.



Dijo que el Departamento de Educación, que es supervisado por su designado Richard Corcoran, primero debería inspeccionar los distritos para ver quién todavía planea exigir máscaras este otoño.

“Creo que la mayoría de ellos ya ha decidido que los niños deberían poder ir a la escuela normalmente. No deberían ser obligados a usar máscaras ”, dijo DeSantis. “Creo que es importante que lo hagamos en todo el estado”.

Los miembros de la Junta de Educación no discutieron el tema durante su reunión del lunes. Tienen una reunión más, programada para el 14 de julio en Seminole, antes de que comiencen las clases en la mayoría de los distritos. La Legislatura en pleno no está programada para reunirse hasta 2022.

Los distritos escolares del condado de Palm Beach y Miami-Dade anunciaron a mediados de mayo que las máscaras serán opcionales para los estudiantes y empleados en el otoño, citando la disminución de los números de COVID-19 y la amplia disponibilidad de vacunas para adultos y estudiantes mayores.

Palm Beach los exige para la escuela de verano, mientras que Miami-Dade todavía está revisando los planes de verano, dijo una portavoz.

Si bien muchos esperaban un anuncio similar de Broward, no ha llegado. El distrito escolar ha sido el más estricto en el sur de la Florida en relación con las reglas COVID-19, siendo el primero en el sur de la Florida en anunciar que las escuelas cerrarían en marzo de 2020 y el último en el estado en reabrir los campus, volviendo a estar cara a cara. aprendizaje a mediados de octubre.

Se requerirán máscaras para los programas de verano y los planes de otoño aún se están revisando, dijeron las autoridades.

“El Distrito continúa monitoreando las condiciones de COVID-19 en toda la comunidad y sigue la guía de los expertos en salud locales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para determinar los planes para el próximo año escolar”, dijo un comunicado de la oficina de la Directora de Comunicaciones Kathy Koch .

El CDC aún tiene que emitir una guía sobre si los estudiantes y empleados deben usar máscaras este otoño, pero se espera que sea en las próximas semanas.

