El gobernador de Florida desde hace unos días se encuentra envuelto en una polémica decisión. En esta ocasión se pudo conocer que firmó el proyecto que prohibe a las estudiantes transgenero participar en deportes femeninos.

De esta manera Florida se convierte en el octavo estado en lo que va de año que impide que los estudiantes transexuales jueguen en equipos deportivos que coincidan con su identidad de género, según datos de la ACLU. Reseñó Axios.

Otra parte la polémica es que la ley de Florida identifica a las niñas transgénero como niños, lo que los defensores de LGBTQ han dicho que en parte esto es negar la existencia de jóvenes transgénero y de personas trans en general.

“Creemos que es muy importante preservar la integridad de estas competencias”, dijo el gobernador republicano al firmar la legislación en una escuela cristiana en Jacksonville, en el noreste.

“Las chicas jugarán deportes de chicas y los varones, deportes de varones”, prosiguió. “Vamos a basarnos en la biología y no en la ideología en lo que respecta a los deportes”.

La ley, que entra en vigor el 1 de julio, exige a las niñas, jóvenes y mujeres consignar su sexo biológico por medio de su certificado de nacimiento para competir en un equipo de deportes femeninos-

La firma de este texto coincide con el primer día del mes del orgullo gay.

Appalling. First day of LGBTQ Pride Month and @GovRonDeSantis signs SB 1028 which bans trans kids from school sports. FHSAA has allowed trans kids to participate in FL since 2013 with ZERO problems. This fuels transphobia and puts vulnerable kids at risk for no good reason.

— Rep. Carlos G Smith (@CarlosGSmith) June 1, 2021