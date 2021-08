Varios son los expertos médicos y sanitarios que hablan de la efectividad de los anticuerpos monoclonales, tipo regeneron, para combatir los síntomas del coronavirus y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anuncia la apertura de un centro de atención especializado en Pembroke Pines, al norte de Miami, y otro en esta ciudad en los próximos días.

El nuevo centro de atención, localizado en C.B. Smith Park, en Pembroke Pines, comenzó a proveer los llamados anticuerpos monoclonales regeneron a quienes lo necesiten.

Acorde al gobernador, los datos clínicos muestran que el tratamiento con anticuerpos monoclonales poco después de experimentar los primeros síntomas del COVID-19 reduce las posibilidades de hospitalización en aproximadamente un 70%.

DeSantis aseguró que el centro de atención estará abierto los siete días de la semana, que atenderá unas 300 personas por jornada y que el tratamiento se ofrecerá a personas con dificultades en el sistema inmune, con diabetes, afecciones cardíacas, pulmonares y tercera edad.

Those who try to politicize COVID treatments are doing a disservice to those who may be deterred from seeking life-saving treatments.

Monoclonal antibody treatments have a proven record of reducing the need for hospitalization and are available free of charge to patients. pic.twitter.com/U5vw2nimfj

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 18, 2021