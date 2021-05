El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió al Gobierno de Biden y al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE UU que aprueben el programa canadiense de importación de medicamentos recetados.

Se trata de la Propuesta de Importación (SIP) de la Sección 804 de Florida.

La Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA) y sus socios están listos para lanzar el Programa Canadiense de Importación de Medicamentos Recetados, liderando a la nación con nuestro progreso de implementación, reportó Newsbreak

“En 2019, la Legislatura de Florida aprobó varias leyes, incluido el Programa Canadiense de Importación de Medicamentos Recetados de Florida, para reformar nuestro mercado de atención médica aumentando la transparencia, empoderando a los pacientes y reduciendo costos”, dijo el gobernador Ron DeSantis.

Agregó que “rl Programa Canadiense de Importación de Medicamentos Recetados de Florida mejorará el acceso a los medicamentos esenciales para nuestros ciudadanos más vulnerables y potencialmente le ahorrará al estado entre $ 80 y $ 150 millones solo en el primer año”.

From 2003 to 2020, outpatient prescription drug prices increased from more than $177 billion to approximately $500 billion dollars. Today, we call on the Biden Administration to approve Florida’s plan to lower prescription costs.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 28, 2021