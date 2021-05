El proyecto de ley apunta a cierres arbitrarios, pasaportes de vacunas y mejora la preparación para emergencias futuras. El gobernador DeSantis también firmó las Órdenes Ejecutivas 21-101 y 21-102 suspendiendo todas las órdenes de emergencia locales hasta el 1 de julio de 2021, momento en el cual las órdenes locales serán invalidadas permanentemente de conformidad con SB 2006.

“Durante el último año hemos evitado cierres de escuelas prolongados en Florida porque me he negado a adoptar el mismo enfoque que otros gobernadores. Esta legislación garantiza que existan salvaguardas legales para que los gobiernos locales no puedan cerrar arbitrariamente nuestras escuelas o negocios”, dijo el gobernador Ron DeSantis.