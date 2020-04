DeSantis : Se han procesado cerca de 267.000 pagos del seguro por desempleo 

Este domingo (26.04.2020) el gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que se han procesado cerca de 267.000 pagos del seguro por desempleo durante la pandemia del coronavirus.

Para el Gobernador de Florida la cantidad de solicitudes ha sido «como un tsunami». «Creo que nunca hemos tenido una agencia trabajando tan arduamente para resolver un solo problema», aseguró en la rueda de prensa que ofreció en Orlando, en la que calificó de caótica la situación del desempleo en el estado.

De acuerdo a la reseña de CiberCuba, De Santis reconoció que el sistema para solicitar los beneficios por desempleo no funciona bien. En primer lugar porque la página para inscribirse ha estado fallando, y en segundo lugar porque las autoridades se han demorado en procesar las solicitudes. «Es un mal sistema y demasiado costoso», afirmó.

No obstante, pidió paciencia, ya que no había una plataforma para recibir y procesar tal magnitud de pedidos. Según dijo en las últimas semanas se han procesado 1.000 solicitudes por día. «Esperamos tener un buen informe para el lunes».

En relación a la reapertura económica del estado dijo que prefiere «hacerlo de manera inteligente, segura y metódica», apunta CiberCuba.

Previamente DeSantis había enviado un mensaje a los floridanos a través de Twitter alentándolos en medio de la crisis que muchas familias enfrentan. «Su trabajo y su cheque de pago son importantes, y estamos trabajando arduamente para adoptar un enfoque seguro, inteligente y paso a paso para reabrir nuestra economía».

Your job and paycheck are important, and we are working hard to take a safe, smart, step-by-step approach to re-opening our economy. pic.twitter.com/4txXlQnssz

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 25, 2020