El gobernador Ron DeSantis se reunió este martes 13 de julio en una mesa redonda con líderes de la comunidad cubanoamericana para discutir sobre las recientes protestas que se han originado en Cuba.

Carlos Giménez y María Elvira, miembros cubanoamericanos de primer año del Congreso que representan al sur de la Florida también estuvieron presentes en el encuentro, al igual que otros funcionarios y representantes de la sociedad civil cubanoamericana.

“Tuve una buena discusión con líderes de la comunidad cubanoamericana sobre los crímenes de la dictadura comunista contra el pueblo de Cuba. Nos solidarizamos con el pueblo de Cuba y estamos unidos en nuestro apoyo a su derecho a elegir la libertad sobre el régimen comunista”, escribió DeSantis en Twitter.

I had a good discussion with leaders in the Cuban-American community about the communist dictatorship’s crimes against the people of Cuba. We stand in solidarity with the people of Cuba and we are united in our support of their right to choose freedom over the communist regime. pic.twitter.com/nFF4cAKwcG

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 13, 2021