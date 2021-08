El alcalde de Miami-Dade, Francis Suárez señaló que se une a los esfuerzos de recolección de donaciones de la Iglesia de Notre Dame para proporcionar herramientas, alimentos, ropa y equipo médico para “nuestros hermanos y hermanas en Haití“.

Las donaciones se pueden hacer en los siguientes lugares de recolección:

Fire Station 9 – 69 NE 62 ST, 33138

Fire Station 5 – 1200 NW 20 ST, 33142

Fire Station 7 – 314 Beacom Blvd, 33135

Fire Station 8 – 2975 Oak Ave, 33133

Fire Station 11 – 5920 W Flagler St, 33144

Notre Dame d’Haiti Catholic Church – 110 N.E. 62nd Street, 33138

Al menos 724 personas fallecieron en un terremoto de 7,2 grados que sacudió Haití durante la mañana del 14 de agosto. Protección Civil también anuncia que hay centenares de heridos y desaparecidos. El primer ministro del país, Ariel Henry, declaró el estado de emergencia durante el próximo mes.

Una situación “dramática”. Así definió el primer ministro de Haití, Ariel Henry, los momentos que vive el país después de que un terremoto golpeara la isla este sábado 14 de agosto.

Un día después, el 15 de agosto, Protección Civil aumentó el número de víctimas mortales de 304 a 724. Además, la agencia asegura que hay centenares de desaparecidos y heridos, por lo que se prevé que la cifra de muertes puede aumentar.

Today we joined the Notre Dame Church’s donation collection efforts to provide tools, food, clothing, and medical equipment for our brothers and sisters in Haiti. #SOSHaiti pic.twitter.com/Va8ni4wdox

— Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) August 20, 2021