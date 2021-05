El gobernador del estado de Florida Ron DeSantis realizó este lunes una acción algo controversial. Suspendió todas las medidas antivcovid que estaban realizando los gobiernos locales.

“Creo que eso es lo que se debe hacer basado en la evidencia”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa en San Petersburgo. “Creo que la gente que dice que necesita vigilar a la gente en este momento, si usted está diciendo eso, entonces realmente está diciendo que no cree en las vacunas”, reseñó Orlando Sentinel.

Al conocerse esta medida. Las respuestas de adversarios a DeSantis no se hicieron esperar. La representante estatal Anna Eskamani, demócrata de Orlando, dijo que la ley, así como la orden del lunes, “esposará a los gobiernos locales y su capacidad de respuesta”.

“La Orden Ejecutiva que acaba de firmar es tan hipócrita con los llamados valores del partido del gobierno pequeño”, dijo Eskamani. “Fueron los gobiernos locales los que abrieron el camino para proteger a su gente y poner en práctica los estándares que ayudaron a detener la propagación de COVID-19″.

El alcalde de San Petersburgo, Rick Kriseman, criticó a DeSantis en Twitter y escribió: “Para ser claros, ciudades como St. Pete, Tampa, Orlando, Miami y Miami Beach salvaron a Florida y al gobernador a lo largo de esta pandemia. ¿Te imaginas si cada ciudad hubiera sido dirigida por Ron DeSantis? ¿Cuántas vidas se habrían perdido? ¿Cómo sería nuestra economía hoy? ”

St. Petersburg Mayor Rick Kriseman (D) calls out Gov. Ron DeSantis’ (R-FL) suspension of local COVID orders:

