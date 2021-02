El mundo de la actuación es muy complejo y sobre todo para aquellos que comenzaron desde muy pequeño como Emma Watson.

Es por eso que se ha corrido el rumor, que la protagonista de la saga Harry Potter, haya decidido darle un break a su carrera.

Esto ha generado gran conmoción entre sus fans y los que la conocen, debido a la calidad que a demostrado no solamente durante el rodaje del film del niño genio si no en otras participaciones.

En días reciente el agente de Watson, le indicó a un diario norteamericano que la actriz de 30 años estaba alejada de la gran pantalla.

Esto hizo suponer a los especialistas que su retiro de los films, era inminente y que se dedicaría a otras labores fuera del espectáculo.

Pero esta no es la única vez que se rumora sobre el retiro de Watson como artista. Al culminar el rodaje de Harry Potter también se había comentado sobre su separación de las claquetas y las luces.

De hecho tras el último film del niño genio, la actriz se apartó de las luces y las cámaras por dos años.

Posteriormente, realizó películas que fueron del buen halago de los críticos del cine, como La Bella y la Bestia (2017); Mujercitas (2019) y El Círculo.

Pero Watson no solamente habría decido retirarse de los films, si no de las redes sociales.

Su última publicación fue en el verano del 2020, por lo que los fans de la actriz se han preocupado por no verla tan seguido en sus cuentas.

