Para disfrutar de una buena noche de sexo no es necesario llegar a un orgasmo, de hecho hay culturas como la taoista donde el hombre evita eyacular para conservar su Yin y disfrutar más la sensación. No obstante, muchas personas se frustran si sus parejas no disfrutan al mismo nivel y por ello fingen el esperado orgasmo. Descubrimos sus trucos.

Al tener relaciones sexuales para muchas personas lo más deseado es llegar al orgasmo. Al provocarlo en otra persona lo más seguro es que crean que son lo máximo en el sexo. No obstante algunos no lo alcanzan pero para no hacer sentir mal a la pareja lo fingen.

Navya Malini explica en No obstante, en el caso de las féminas no siempre es fácil llegar al éxtasis total. Por elloexplica en Times of India que “no es necesario tener un orgasmo cada vez que se tienen relaciones sexuales”.

Cuando alcanzar o no el clímax es vital para que tu pareja sea feliz y ya sabes que no vas a alcanzar la plenitud, puedes usar algunos trucos para que tu hombre se sienta bien . Sin embargo, no lo hagas una costumbre porque la idea es que ambos disfruten realmente.

Qué hacer para fingir un orgasmo

Fingir un orgasmo si conoces los gustos de la otra persona es más fácil de lo que crees. Sigue estas recomendaciones y podrás meterte en personaje, incluso puede ser que consiga un orgasmo real.

Emplea un lenguaje excitante y provocativo

Así como te gusta que te digan algunas palabras a tu oído, es decir algún comentario acorde a la situación, igual ocurre con tu pareja,

Por ese motivo, hacer saber verbalmente que estás excitada y que también estás disfrutando puede ayudar a la otra persona a tener un orgasmo, destaca El Confidencial.

Puede ser un cumplido sobre la forma como te besa o te acaricia, o cualquier otra cosa que sepas que le excita. La sexólogo Malini asegura que “Esto hará que los dos estén implicados hasta el último minuto”.

Tienes que usar las palabras precisas y el tono adecuado –suave y erótico–, conseguirás que tu pareja se sienta mejor y se anime para culminar el acto.

No pueden faltar los gemidos

Cuando tienes sexo y te das cuenta de que te va a resultar muy difícil conseguir alcanzar el máximo placer culminante, puedes conseguir que la otra persona no se de cuenta si actúas como normalmente cuando tienes un orgasmo.

Haz los mismos movimientos excitantes y placenteros qué sueles hacer. Emplea los mismos tipos de gemidos y sonidos suaves que sabes que le gustan y sueles usar.

El objetivo es “hacer que tu pareja sienta que estás disfrutando por igual de la experiencia apegándose a los sonidos que haces normalmente”.

Muévete y acércate lo más posible

Cuando estás fingiendo, “además de lo que dices, lo que haces también importa mucho” explica Malini.

No todo el mundo sabe fingir igual de bien asegura la sexóloga. ,Destaca que el truco es acercarte mucho y usar tu cuerpo como “escudo” para que la otra persona te sienta cerca y le de placer evadiéndose de si estás haciendo tal o cual ruido o qué gestos estés poniendo, suele funcionar.

