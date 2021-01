El paquete de estímulo económico aprobado por el presidente Donald Trump a finales de diciembre contempló $25 billones de dólares en ayuda para el alquiler de viviendas. Si tienes problemas con este tema, puedes revisar si eres elegible para este beneficio.

¿Quién califica para la asistencia de alquiler?

En tu casa necesita vivir cuando menos una persona elegible para los beneficios de desempleo o que pueda probar la pérdida de ingresos debido a la pandemia. De manera similar, si puedes demostrar que tu hogar incurrió en un aumento sustancial en los gastos debido a la pandemia, estás adentro, reportó Solo Dinero.

También deberás demostrar que corres el riesgo de quedarte sin hogar si no recibes la ayuda, proporcionando copias de recibos de renta vencidos o avisos del arrendador. Además, tus ingresos de 2020 no pueden exceder el 80% del ingreso medio de tu área para calificar. Dicho esto, se ha ordenado a los estados que den prioridad a los solicitantes cuyos ingresos sean del 50% o menos del ingreso medio del área, así como a los que han estado desempleados durante 90 días o más.

¿Cómo solicitar la asistencia?

El proceso de solicitud de asistencia varía según el lugar donde vivas, pero los estados deberan tener esos fondos disponibles antes del 20 de enero. Puedes comenzar el proceso comunicándote con el Departamento de Vivienda de tu estado o con las líneas de ayuda locales.

¿Cuánta ayuda puedes recibir?

Si calificas para la asistencia, puedes ser elegible para hasta 12 meses de renta atrasada y servicios públicos, más otros tres meses si queda dinero. Los fondos que reciba se pagarán directamente al propietario o al proveedor de servicios públicos.

¿Qué pasa si no calificas para recibir ayuda?

Dado que la moratoria federal de desalojo se extendió hasta el 31 de enero, tu arrendador no puede comenzar un proceso de desalojo antes de esa fecha. Además, algunos estados y condados han emitido sus propias reglas de desalojo, por lo que vale la pena ver qué protecciones han implementado en tu lugar de residencia. Si no calificas para la asistencia de alquiler, pero estás atrasado y no puedes pagar, deberás negociar con el propietario.

El proceso de desalojo no es un proceso sencillo para los propietarios. Es caro, lleva mucho tiempo y es francamente desgastante. Si puedes pagar una parte de los adeudos, es posible que el arrendador esté dispuesto a llegar a un acuerdo, especialmente si eras un inquilino con buena reputación antes del inicio de la pandemia.