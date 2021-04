En EE.UU., donde la campaña de vacunación avanza a un ritmo acelerado de 3 millones de dosis al día, el creciente número de afortunados receptores de la vacuna son enviados a casa con el que podría ser el símbolo de estatus más atractivo: una tarjeta que demuestra que se pertenece al club de los vacunados contra el Covid-19.

Todos los que se vacunan reciben también una tarjeta estandarizada de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). En ella están escritos el nombre del paciente, su número de expediente médico y la información sobre la vacuna que se le administró, reportó Quartz.

Esta tarjeta es necesaria para obtener la segunda dosis de la vacuna, para aquellos que la necesiten, y actúa como prueba de que el paciente ha sido inmunizado contra el Covid-19. Aunque no es necesariamente un documento oficial -al menos todavía- y no está claro si se exigirá o dónde (por ejemplo, para viajar), los CDC recomiendan conservar la tarjeta y llevarla a todas las futuras citas médicas.

¿Debo plastificar mi tarjeta de vacunación?

Ya sea como recordatorio totémico de que la humanidad se unió y dio con una vacuna para el Covid-19 en menos de un año, o simplemente como una forma potencial de desbloquear tu próximo viaje al extranjero, el instinto de hacer la tarjeta más resistente a los daños accidentales es totalmente comprensible. Al fin y al cabo, no es más que un trozo de papel sin recubrimiento, por lo que en muchos lugares se entrega en una bolsa ziploc impermeable.

Pero eso no es muy glamuroso, ¿verdad?

Una forma de añadir algo de seriedad a la humilde tarjeta Covid-19 es plastificarla. La cadena de suministros de oficina Staples se ha ofrecido a plastificar la tarjeta de forma gratuita, lo que aumenta el atractivo. Pero aunque una tarjeta plastificada tiene un aspecto mucho más adecuado que una tarjeta de papel dentro de una bolsa ziploc, es posible que quieras aplazar la mejora de tu tarjeta de vacunas.

En primer lugar, debe resistirse a la tentación de plastificar la tarjeta después de la primera dosis de una vacuna que necesita dos, ya que dificultaría la anotación de la información de la segunda inyección. Pero incluso después de terminar el curso, no sabemos todavía si será necesario poner vacunas de refuerzo el año que viene y si habrá que añadirlas en la tarjeta.

Carnet de vacunas Covid-19: ya existe

Por suerte para ti, no plastificar tu carnet no significa que estés atascado con ziploc normcore. En Internet ya hay un montón de soluciones para mostrar a tu tarjeta el respeto que se merece. Puedes optar por un elegante protector de plástico del tamaño justo, o hacerte con una funda para tarjetas y llevarla colgada del cuello con un cordón (aunque no es necesario). Incluso puedes derrochar en un soporte personalizado cubierto de tela, que ofrece la posibilidad de combinar la máscara.

También existe la opción de comprar una tarjeta de repuesto con los datos de la tarjeta de vacunación, para poder conservar la original en casa. Esto es, si no te importa gastar 19 dólares por la copia no oficial de la tarjeta oficial que obtuviste gratis.

¿Debo llevar una foto de mi tarjeta de vacunación?

Los CDC animan a los pacientes a hacer una fotografía de su tarjeta de vacunación y a guardarla para sus archivos. Guardarla en su teléfono, hacer una copia de seguridad, enviársela por correo… todas estas son buenas opciones para asegurarse de que, en caso de extraviar la tarjeta, pueda encontrar el número de paciente y toda la información sobre su vacuna.

Pero compartir su tarjeta en las redes sociales no es tan buena idea. La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. advierte que puede dar lugar a un robo de identidad; al fin y al cabo, en ella figuran tu nombre y tu fecha de nacimiento, así como otros datos, como la ubicación de tus vacunas, que podrían utilizarse para encontrar otros datos sensibles.

“Piénsalo así: el robo de identidad funciona como un puzzle, formado por piezas de información personal. No querrás dar a los ladrones de identidad las piezas que necesitan para terminar el cuadro”, se lee en el sitio de la comisión.

Además, existe la preocupación de que los estafadores empiecen a vender tarjetas de vacunación falsas, lo que ya ha ocurrido en el Reino Unido.