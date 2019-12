Descubre el engorroso momento que le hizo pasar Kate Middleton al príncipe William cuando le demostró afecto (Video)

El príncipe William de Inglaterra durante un programa de la BBC trató de darle una muestra de afecto a su esposa, Kate Middleton, y al parecer a ella no le agradó el gesto.

El heredero de la corona de Inglaterra intentó demostrarle su cariño a su esposa, y el resultado fue un engorroso momento, informó rt.com.

La BBC transmitió un programa en el cual participaron el duque y la duquesa de Cambrigde, mientras conversaban amistosamente, el príncipe William trató de colocar su mano sobre el hombro de Kate, no obstante a su esposa -parece- que no le gustó el gesto y se apartó de forma muy visible.

El desaire de Kate Middleton fue visto por todo el público que sintonizó el programa en la televisión nacional el pasado lunes.

El programa en cuestión fue un especial de la cadena BBC, llamado ‘A Berry Royal Christmas’, en el mismo la pareja real junto a la presentadora organizaron una fiesta de Navidad para agradecer al personal y voluntarios de sus organizaciones benéficas el trabajo que han realizado durante todo el año.

This #ABerryRoyalChristmas have obviously been edited as any doc would be and they decided to keep this very odd moment when Kate push away William hand on her I mean….. pic.twitter.com/87HOiuT6Mt

— ⭐️ Just Juliette ⭐️ 🇫🇷🇵🇱💃🏽🐼 (@RoyalDetective8) December 16, 2019