El año 2020 ha sido diferente para todos guardando la sana distancia. Esto ha hecho que busquemos alternativas para seguir en contacto con el mundo y YouTube ha sido un gran escaparate en esta pandemia.

Por redacción MiamiDiario

Los creadores del mundo han seguido entreteniendo al público con su contenido y la plataforma digital acaba de lanzar la lista de los videos más virales del año, reportó La Opinión.

Videos de Alta Tendencia en Estados Unidos (Top Trending Videos US)

1. 8:46 – Dave Chappelle – Netflix is a Joke

2. Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder – Mark Rober

3. First Debate Cold Open – Saturday Night Live

4. We Broke Up. – jeffrreestar

5. I Bought The World’s Largest Firework ($600,000) – MrBeast

6. I’m Coming Out. – NikkieTutorials

7. Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE – Dream

9. Quarantine Stereotypes – Dude Perfect

10. Some Good News with John Krasinski Ep. 1 – SomeGoodNews

Videos Musicales (Top Music Videos)

1. Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake

2. 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video)

3. Lil Baby x 42 Dugg – We Paid (Official Video)

4. NLE Choppa – Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video)

5. Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]

6. DaBaby – ROCKSTAR FT RODDY RICCH [Audio]

7. Roddy Ricch – The Box [Official Music Video]

8. Drake – Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil Durk

9. YoungBoy Never Broke Again – Lil Top [Official Music Video]

10. Lil Baby – The Bigger Picture (Official Music Video)

