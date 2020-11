Este martes se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos y si los resultados dependieran de las celebrities de Hollywood, probablemente la balanza se inclinaría con enorme diferencia hacia el candidato demócrata Joe Biden.

Ariana Grande, Tom Hanks, Bruce Springsteen, Jennifer Aniston, Selena Gómez, Samuel L. Jackson, Taylor Swift, Natalie Portman, son algunas de las personalidades que han expresado públicamente su intención de voto hacia el ex presidente del país.

A través de las redes sociales han circulado videos, imágenes y hasta canciones en las que las celebrities instan a los ciudadanos a participar en la jornada electoral.

Considerada una de las mujeres más influyentes del mundo, ha respaldado oficialmente a Joe Biden y ha pedido un esfuerzo final a su Texas natal, un estado clave en la carrera a la Casa Blanca.

En un vídeo «boomerang» en el que aparece con una mascarilla con los nombres de Biden y su aspirante a vicepresidenta, Kamala Harris, ha aparecido además con la tradicional pegatina estadounidense de “Yo voté”. Y lo ha colgado en su cuenta en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene 155 millones de seguidores.

La actriz colgó una foto en la que sale ejerciendo su derecho al voto con un escueto mensaje: «¡He votado!», y acompañaba con el hashtag #BidenHarris2020. Tampoco hacía falta más.

Fue la sorpresa de la noche en la previa a la jornada electoral, hace tan solo unas horas. Biden la subió al escenario e interpretó «Shallow«, un tema que ella considera fetiche porque le ha dado muchas alegrías. Sentada al piano, se quití los guantes: «Guantes fuera, porque esto es una pelea, una lucha por aquello en lo que creéis.

Esta es una lucha por aquello por lo que alzáis la voz». «Te necesitamos –añadía, dirigiéndose a Biden–. Porque necesitamos a alguien que nos una a todos en este momento, tan importante».

I’ll be speaking just after 7 ET and performing right before the incredible @JoeBiden speaks at 8:30 ET watch on https://t.co/sJaeM9yISF I HAVE SOME THINGS TO SAY #vote #BidenHarris2020 love you Pennsylvania! ❤️ so excited to sing for you! pic.twitter.com/EkzfDRYWWc

— Lady Gaga (@ladygaga) November 2, 2020