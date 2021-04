¿Necesito un permiso de conducir o un documento de identidad de la Florida para vacunarme contra el COVID-19 en los lugares donde no es necesario pedir cita?

Los floridanos no necesitan recibir la vacuna COVID-19 en el condado donde viven, pero se requiere una prueba de residencia en el estado. Esta es la norma en todos los centros de vacunación, incluidos los que no requieren citas. La norma se estableció en enero para frenar el turismo de vacunas, o los extranjeros que viajan a la Florida para vacunarse, el Nuevo Herald.

Los residentes necesitan mostrar una licencia de conducir de la Florida o una tarjeta de identificación con foto emitida por el estado. Los adolescentes de 16 y 17 años también tienen que mostrar una prueba de edad (licencia de conducir o certificado de nacimiento o pasaporte actual) y tener un padre o tutor legal con ellos en la vacunación para firmar un formulario de consentimiento.

Los snowbirds, o residentes estacionales, incluidos los estudiantes internacionales y de otros estados, pueden vacunarse igualmente, pero tendrán que presentar dos formas de prueba de residencia en lugar de una. Al menos un hospital del sur de la Florida está intentando facilitar la vacunación a los estudiantes universitarios que no tengan todos los documentos necesarios.

Esto es lo que hay que saber:

¿A QUIÉN SE CONSIDERA UN SNOWBIRD O RESIDENTE ESTACIONAL EN LA FLORIDA?

La Florida Division of Emergency Management, que supervisa la distribución de la vacuna, dice que un “snowbird” o “residente estacional” a efectos de la vacuna COVID-19 es:

Cualquier persona que viva temporalmente en la Florida al menos 31 días consecutivos cada año calendario y mantiene una residencia temporal en el estado. También deben regresar al estado o jurisdicción de su residencia al menos una vez cada año natural y estar registrados para votar o pagar el impuesto sobre la renta en otro estado o jurisdicción.

LA VACUNA COVID DE LA LA FLORIDA: ¿QUÉ PRUEBAS TIENEN QUE MOSTRAR LOS SNOWBIRDS?

El Florida Department of Health dice que los snowbirds tendrán que demostrar dos de los siguientes puntos para poder recibir la vacuna contra el COVID-19:

▪ Una escritura, una hipoteca, un estado de cuenta mensual de la hipoteca, una cartilla de pagos de la hipoteca o un contrato de alquiler o arrendamiento de vivienda.

▪ Una orden de conexión o de trabajo de los servicios públicos fechada en los 60 días anteriores al registro.

▪ Una factura de servicios públicos, con una antigüedad no superior a dos meses.

▪ Correo de una institución financiera, incluidos los estados de cuenta de cuentas corrientes, de ahorro o de inversión, con una antigüedad no superior a dos meses.

▪ Correo de un organismo gubernamental federal, estatal, del condado o municipal, que no tenga más de dos meses de antigüedad.

▪ Los adolescentes de 16 y 17 años tendrán que presentar una copia certificada de un acta de nacimiento o un registro actual de inscripción de una escuela de educación básica de la Florida. Sus padres o tutores legales tendrán que mostrar una licencia de conducir o tarjeta de identificación de la Florida.

▪ Cualquier otra documentación que acredite el domicilio residencial, incluida una carta de un empleador, una carta de un arrendador o propietario, otra prueba que demuestre que está empleado en el estado, o una prueba de matrimonio si su cónyuge figura en todos los documentos residenciales.

¿PUEDEN VACUNARSE LOS SNOWBIRDS QUE VIVEN CON UN RESIDENTE PERMANENTE?

Los residentes estacionales que viven con un residente permanente de la Florida, incluyendo un padre, padrastro o tutor legal, pueden recibir la vacuna contra el COVID-19. Solo tendrán que llevar una prueba de que la persona con la que viven es residente de la Florida (consulte la lista anterior para saber qué se considera prueba) y una declaración de la persona que reside con ella.

¿CÓMO PUEDEN LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES O DE FUERA DEL ESTADO VACUNARSE?

Los estudiantes internacionales o de fuera del estado pueden vacunarse contra el COVID-19 en la Florida si cumplen los criterios de los snowbirds.

También pueden vacunarse en sitios apoyados por el estado, como el estadio Hard Rock en Miami Gardens, o en sitios apoyados por el gobierno, como el campus norte del Miami Dade College, si muestran su identificación escolar de la Florida, con una identificación emitida por el gobierno (no es necesario que sea de FL), según la Florida Division of Emergency Management.

Los estudiantes que asisten a la Florida International University, la University of Miami, el Miami Dade College, la Florida Memorial University o la Barry University tienen otra opción.

Jackson Health System, la red de hospitales públicos del condado de Miami-Dade, se ha asociado con las cinco escuelas para facilitar la vacunación a sus estudiantes internacionales y de otros estados. Los estudiantes que obtengan una cita a través del portal en línea de Jackson Health solo tendrán que mostrar su identificación de estudiante, junto con una licencia de conducir o pasaporte, para obtener una vacuna.

¿QUÉ PASA CON LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS?

Aunque el gobierno federal ha dicho que cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, debería poder vacunarse, los inmigrantes indocumentados en todo el país están luchando para vacunarse, incluso en la Florida.

Algunos demócratas de la Florida ahora están pidiendo al gobernador Ron DeSantis que relaje los requisitos de residencia del estado para facilitar el acceso a la vacuna a los inmigrantes indocumentados.

Sabemos que en los sitios de Miami-Dade donde solo se opera con cita, Tropical Park, Zoo Miami y Homestead Sports Complex, se aceptan identificaciones de trabajadores agrícolas, a menudo emitidas por organizaciones como WeCount! como prueba de residencia.

El Florida Department of Health en el condado de Miami-Dade dijo al Miami Herald que estaba trabajando con varias agencias que prestan servicios a las comunidades agrícolas y migrantes para obtener la información necesaria. Las agencias incluyen la Farmworker Association of Florida (Oficina del condado de Miami-Dade), la Coalition of Florida Farmworker Organizations (COFFO) y M.U.J.E.R.