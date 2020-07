Científicos del Laboratorio y el Acuario Mote Marine, ubicado en la Florida, hallaron en septiembre de 2019 un misterioso agujero azul en el fondo del oceáno Atlántico, frente a la costa del estado, a unas 30 millas de la ciudad de Sarasota, y ahora se preparan para una segunda fase de exploración que comenzará en agosto y se extenderá hasta 2021.

De acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA), el agujero, al que han llamado ‘Green Banana’ tiene aproximadamente 130 metros de profundidad (425 pies) y está a solo unos 47 metros debajo de la superficie del agua (155 pies), reportó NYtimes.

Ahora, una expedición organizada por NOOA intentará buscar algunas respuestas sobre lo que pueden ocultar estos agujeros azules en su interior.

Los investigadores que se embarcan en la aventura pertenecen al Laboratorio Marino Mote, la Florida Atlantic University, el Instituto de Tecnología de Georgia y la Sociedad Geológica de Estados Unidos.

NOOA afirmó que la información sobre esta clase de fenómenos es muy limitada debido a la falta de accesibilidad a ellos. De hecho, los primeros informes de agujeros azules que surgieron décadas atrás, no fueron emitidos por científicos o investigadores, sino por pescadores y buzos recreativos.

Precisamente, los científicos no tienen idea de cuántos agujeros azules existen en el planeta, o dónde es más probable que se encuentren, ya que cuando se hallan, no son fáciles de explorar, ya que no siempre son gigantescos.

“La apertura de un agujero azul puede estar a varios cientos de metros bajo el agua y, para muchos agujeros, la entrada es demasiado pequeña para un robot sumergible”, afirmó NOAA.

¿Qué son los agujeros azules?

Los agujeros azules son cuevas o sumideros submarinos, similares a las cuevas que hay en la tierra, pero con paredes verticales que se forman en bancos o islas con suelos de coral o caliza. Sus aguas se caracterizan por tener poco oxígeno a determinada profundidad, por lo que es poca la vida que puede encontrarse en el fondo de estos misteriosos sumideros.

Aún así, a otros niveles de menos profundidad se han hallado en ellos diversas comunidades biológicas llenas de vida marina, incluidos corales, esponjas, moluscos, tortugas marinas, tiburones y más.

