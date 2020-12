El pasado sábado, el cantante venezolano Nacho fue entrevistado por la actriz venezolana, Viviana Gibelli en YouTube. Durante este diálogo, Miguel Ignacio Mendoza reveló todos sus secretos y se conoció detalles muy bien guardados de su vida. ¡Te contamos!

Al comenzar la entrevista con la también modelo venezolana, Nacho comentó lo que hace en la actualidad.Además de su trabajo musical realiza su emprendimiento de botellas de agua, comentó La Sopa.



Sobre esta nueva aventura Nacho narró que amigo suyo llegó a Estados Unidos con una caja de aguas y pensó que quizás había personas que quisieran tanto esas aguas como él.

El cantante de Niña Bonita comentó que las distribuyó en Houston, Dallas y San Antonio. El siguiente paso fue enviarla y distribuirlas en Venezuela.

Al respecto comentó, “Mande 24.000 y en Margarita se acabaron. Hice una alianza con una empresa de la isla que tiene su compañía de aguas y las vamos a empezar a producir aquí”.

Sus peleas con Chyno

Otro de los temas que trató en el espacio de Viviana Gibelli fueron sus recuerdos y anécdotas con su compa

ñero de tarima. Chyno Miranda.

Una de las cosas que recordó fue cuando insulto a Chyno.

El cantante llamó a Chyno Miranda “bestia y animal”. Después que el cantante que ahora se recupera de una enfermedad bromeará acerca de la situación que vivió Nacho en Venezuela al quedar atrapado por dos meses.

En ese momento Nacho estudo por dos meses en su país debido a que no le otorgaron su visa para poder vivir en Estados Unidos.

“El primer conflicto nació porque yo me vine al país y estaba pasando por un momento difícil por el tema del pasaporte. Tenía dos meses sin ver a mis hijos y sentí que como él no lo estaba viviendo se lo tomó muy a la ligera… Y yo estaba aquí sintiendo una presión en mi pecho porque quería llegar a los Estados Unidos», destacó Nacho sobre ese momento.

A pesar de la diatriba, Nacho aseguró que actualmente tiene una sana relación con Chyno. Revelóque grabaron un disco durante la cuarentena que saldrá a la luz próximamente.

Nacho relató que luego a él también en un programa de Miami le hicieron una pregunta sobre ese tema que la tomó a broma.

No obstante, agregó, “para mi que estaba en un momento tan fuerte de mi vida que fue una ofensa y a partir de eso que yo consideré ofensa fue cuando actué… Claro, tampoco actué, pero reaccioné horrible, era preferible que lo hubiera llamado y decirle ‘mira papi no es tan simple como tu piensas, lo que estoy viviendo es complicado, me estoy enfrentando a ciertos personajes que me están poniendo difícil llegar hasta mis hijos y continuar con mi carrera”, añadió.

Su divorcio y su nuevo amor

Nacho también conversó sobre su sonado divorcio de Inger Devera. Contó cómo lo tomaron sus hijos al saber el cambio que tendría sus vidas.

“Mis hijos están pequeños… La vida continúa y yo no puedo limitarme a mis metas; ni su mamá ni yo. A Miguelito le costó mucho más entender”, manifestó el venezolano.

Después que se divorció, Nacho vive en la isla de Margarita junto a su actual novia, la modelo y presentadora venezolana Melany Mille y su pequeña hija Mya Michelle Mendoza Mille.

Sin embargo, siempre menciona a sus hijos y los recuerda con cariño.

