La novia del recien fallecido Dave Capella, Yerardy Montoya, compartió un estremecedor mensaje sobre los temores que tenía el animador antes de morir.

A través de su Instagram, Montoya escribió un mensaje donde señala que se acostó pensando en las últimas palabras que su pareja le dijo antes de terminar hospitalizado por covid-19 y posteriormente morir por esta causa. Reseñó Maduradas.

⠀

«Me acosté recordando tus últimas palabras… recuerdo que el día que salimos a chequearnos con el internista me dijiste: ‘Si no regreso a la casa, si te llego a faltar… quiero que sepas que te amo, que me cambiaste la vida, eres siempre lo que soñé tener a mi lado y que quiero que continúes la tuya, consíguete a un amor, que mínimo mínimo, te amé como yo, que te traté como la princesa que eres…’ Y te dije ‘eso no será necesario mi amor, porque tú regresaras y haremos esa hermosa familia que tanto soñamos’ y ahora sé que mis palabras no se cumplirán».⠀

View this post on Instagram A post shared by Yerardy Montoya (@yerardymontoya)

⠀

Montoya consideró que Dave Capella fue más que un amor para ella y lo calificó como su confidente, equipo, amigo y vida.⠀

⠀

«Ni puedo describir el dolor que siento al saber que ya no estarás a mi lado, pero sé que tú estabas sufriendo, tú me lo decías, y yo traté de darte fuerzas mi amor, traté. Te enviaba canciones que nos identificaban, te escribía cartas, te envié flores, te envié tu pizza y tu hamburguesa favorita, traté de consentirte. Aún tengo tantas cosas que hacer por ti», señaló.

“Regreso a la casa, si te llego a faltar… quiero que sepas que te amo, que me cambiaste la vida, eres siempre lo que soñé tener a mi lado y que quiero que continúes la tuya, consíguete a un amor, que mínimo mínimo, te amé como yo, que te traté como la princesa que eres…’ Y te dije ‘eso no será necesario mi amor, porque tú regresaras y haremos esa hermosa familia que tanto soñamos’ y ahora sé que mis palabras no se cumplirán».⠀

⠀

Otro Mensaje de despedida de Dave Capella

“Resulta que en la mañana de hoy, una amiga que se quedó a dormir conmigo me dijo: “Soñé con Dave… estábamos en la casa, me dijo que lo acompañara a comprar pan.. cuando íbamos en camino, me dio su teléfono y me dijo: por fa despídeme de Yera, porque no pude hacerlo como quería.. Yo le dije: loco, si vamos a comprar pan y regresamos a la casa.. él dijo: por favor escríbelo en notas y se lo envías”

Ella conmovida me contó esto, yo asombrada. Se me erizo la piel, pues había pasado una buena noche, sentí su presencia, estaba allí conmigo..

Me hizo saber que debía quedarme tranquila, feliz por lo que vivimos.. Me dejó saber que debía comentarle a la gente lo que él pensaba de ellos.. (hoy sorprendentemente apenas prendo el tlf, vi mensajes de personas que él siempre me nombraba con admiración y les conté lo que él pensaba de ellos) entre esos @francolsq @danielakosan @carolinapadronr @atusalud (no todos eran íntimos amigos, él admiraba mucho al talento venezolano)

Aún me quedan muchas personas más por escribirles…

Luego, por temas de papeles, debía revisar su teléfono y buscar unas claves.. (jamás supe su clave, jamás le revisé el teléfono) pero me había dejado una clave de una computadora vieja que tenía.. yo me dije: “¿serán esos últimos dígitos?” Y pues si, esos eran..

Cuando busco en notas, esta es mi sorpresa.. una carta que escribió la cual nunca recibí. El corazón se me paralizó por un segundo.. y al leer esto me dije: se que siempre estarás conmigo bebé, te puedo sentir.

Él siempre me lo advirtió, “si te falto voy a estar a tu lado, y te dejaré señales siempre.”.