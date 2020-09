Los oficiales de la policía de Miami aumentaron su presencia en el MetroMover después de que al menos dos personas fueran brutalmente atacadas en el sistema de tránsito en las últimas semanas.

El jefe de policía de Miami, Jorge Colina, informó que el departamento estaba agregando más oficiales uniformados y encubiertos al MetroMover luego del último incidente, reportó NBC.

Por su parte, el director de la policía de Miami-Dade, Alfredo Ramírez, aseguró que su departamento estaba trabajando con la policía de Miami y calificó los recientes ataques como “profundamente preocupantes“.

El incidente más reciente ocurrió alrededor el pasado domingo aproximadamente a las 6 am en la estación Adrienne Arsht Center MetroMover.

La víctima, Eduardo Fernández, de 73 años, se dirigía al trabajo desde la Estación Centro de Gobierno a la Estación Arsht cuando fue brutalmente golpeado por otro hombre.

Fernández estuvo el lunes en el Jackson Memorial Hospital con un ojo hinchado, cortes en la cabeza y otras lesiones.

La policía busca al sospechoso de ese ataque, aseveraron que no fue provocado.

El pasado 4 de septiembre hubo otro ataque que fue captado en un video de vigilancia.

Las imágenes mostraban a Andrea Puerta agredida brutalmente, con un hombre golpeándola repetidamente y en un momento la arrojó al piso del vagón del Metromover donde se encontraba.

La policía arrestó a un sospechoso en ese caso, a quien identificaron como Joshua King, (25 años). Ahora se enfrenta a cargos por agresión y agravados. Pero salió en libertad al pagar la fianza.

“Los primeros dos días creo que estaba en shock, no quería entender la situación y el Día del Trabajo es cuando me despierto y me vi la cara en el espejo y dije ‘esto es lo que te pasó’”, dijo Puerta. recordando el ataque.

The recent brutal attacks on our Metrorail/Metromover system, although unrelated, are deeply concerning. While I’m relieved that the first case resulted in an arrest, we still need to identify the attacker in the second case. Please take a moment to review (1/3)… pic.twitter.com/aivaQG9DSn

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) September 21, 2020