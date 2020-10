View this post on Instagram

Y pa que no se me olvide eso de posar pues me fui a modelar a las famosa “Piscina de Cleopatra con @valmarin_r yo la obligué a las fotos siguientes jajaja ➡️ Les cuento que son Aguas Termales con historia de 23 siglos, considerada como sagrada y centro de salud la piscina antigua de Hierápolis contiene agua termal con poderes curativos. Conocida como Las Aguas Sagradas, éstas Termas ocultan en su profundidad columnas Romanas debido a un terremoto, que las hace únicas además de poseer propiedades que cautivaron a la Reina Egipcia Cleopatra, reconocida por su belleza, es una invitación a vivir la historia y a la belleza en todo sentido, es realmente una experiencia disfrutar en esas aguas termales en medio de ruinas históricas … P.D las últimas 2 fotos no somos nosotros pero las puse para que aprecien los detalles #cleopatrapool #pamukkale #turquia