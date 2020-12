Un equipo de astrónomos encontró una “intrigante señal de radio” procedente de Alfa Centauri, el sistema estelar más cercano al Sol, que se encuentra a tan solo 4,2 años luz de distancia. De esta forma, los investigadores descubrieron lo que podría ser la mejor candidata, hasta ahora, para convertirse en la primera comunicación de inteligencia extraterrestre de la historia.

Por Redacción Miami Diario

Los astrónomos del proyecto Breakthrough Listen, del que formaba parte el fallecido Stephen Hawking y que tiene como misión buscar signos de tecnología alienígena más allá de las fronteras de nuestro Sistema Solar, detectaron la misteriosa señal de radio en abril de 2019 con el telescopio Parkes, ubicado en Australia.

Los investigadores aún no terminaron el estudio sobre el hallazgo por lo que los datos todavía no son públicos. Pero según informó el diario inglés The Guardian, la señal consiste en un estrecho haz de ondas de radio de 980 MHz que solo apareció una vez y no volvió a repetirse.

Los astrónomos explicaron que la frecuencia de 980 MHz es importante porque ningún satélite o nave terrestre emite en esa longitud de onda. Y lo que llamó aún más su atención fue que la señal cambió ligeramente en el momento en que la estaban observando, y la forma en que lo hizo sugiere que podría tratarse de un cambio causado por el movimiento de un planeta.

Alfa Centauri alberga por lo menos dos planetas y uno de ellos, Próxima b, es un mundo rocoso de un tamaño apenas mayor que la Tierra (17%) y sobre el que se especula si es capaz de tener agua en su superficie.

La señal de radio duró tres horas

La duración de la señal fue de tres horas aproximadamente y se concentró en un rango muy estrecho de longitudes de onda, uno que no utilizan nuestros satélites ni naves espaciales. De hecho, se trata de la primera señal que consigue pasar los estrictos controles de Breakthrough Listen, diseñados para eliminar posibles interferencias de señales terrestres. Por este motivo, los investigadores la llamaron Breakthrough Listen Candidate 1 (BLC1).