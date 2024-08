Detectores de metales causan largas filas en secundarias de Broward

El primer día de clases es siempre una mezcla de emoción y nerviosismo para los estudiantes y este año esa sensación se intensificó en el condado de Broward. Los alumnos de las Escuelas Públicas comenzaron el lunes su nuevo año escolar, enfrentándose a una nueva realidad. La implementación de detectores de metales es una realidad.

Este cambio, diseñado para mejorar la seguridad escolar, marcó un hito en el inicio del año académico. Además llevó a una serie de desafíos y ajustes tanto para los estudiantes como para el personal.

A través de las redes sociales se evidenciaron largas filas en las entradas de las escuelas secundarias, al menos en los 31 campus que se adaptaban a la nueva tecnología de seguridad. Los estudiantes, que antes solo tenían que preocuparse por los horarios y profesores, ahora se enfrentaron a la novedad de pasar por detectores de metales. Todo esto antes de poder ingresar a los salones de clase.

La intención detrás de toda esta incomodidad es responder a las preocupaciones sobre la seguridad en las escuelas de Broward. Pretende mantener las armas fuera de los institutos educativos y garantizar a todos un espacio más seguro.

The metal detectors debut is less than smooth in Broward. Hundreds of students were still in line at West Broward High School seven minutes after first period began. Similar scenes happening at other high schools. Story at noon on @nbc6. pic.twitter.com/5NRZUT7Ipf

— Ari Odzer (@ariodzernbc6) August 12, 2024