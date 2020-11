La policía arrestó a un hombre que supuestamente le robó a un turista legalmente ciego sus joyas a punta de pistola en Miami Beach.

Las unidades de Policía y Bomberos de Miami Beach respondieron al área de Collins Avenue y 10th Street alrededor de las 9:30 am del sábado, reportó WSVN.

Edward Earl Smallwood, de 27 años, fue arrestado. Él enfrenta cargos que incluyen robo a mano armada con un arma mortal, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y resistencia al arresto.

Según el informe del arresto, los testigos confirmaron que la víctima, quien está de visita desde Chicago, caminaba con un amigo cuando Smallwood supuestamente se les acercó por detrás y colocó el cañón de una pistola en la espalda de la víctima y le arrebató su cadena de oro mientras lo empujaba hacia el suelo.

Smallwood supuestamente salió corriendo y dejó caer el arma, que luego fue recuperada por los oficiales.

Los oficiales que estaban trabajando cerca de una investigación de apuñalamiento fatal durante la noche fueron captados en un video de vigilancia persiguiendo al presunto ladrón armado.

El joven de 27 años fue detenido a lo largo de la cuadra 900 de Collins Avenue, según el informe de arresto.

A blind man from Chicago had a gun pressed into his back while walking to the beach w/friends Saturday AM. The robber was after his chain. This was the response from @MiamiBeachPD who ran from a fatal stabbing scene 2 blocks away to arrest the armed robber. @wsvn pic.twitter.com/pRZmTXKZsC

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) November 21, 2020