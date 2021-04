Más de un año después de que un joven de 18 años fuera atropellado y muerto por un conductor que se dio a la fuga mientras montaba en bicicleta en el noroeste de Miami-Dade, un hombre se ha entregado para afrontar los cargos relacionados con el accidente.

Frederick Howard Bailey, de 45 años, ingresó el lunes en una cárcel de Miami-Dade acusado de abandonar la escena de un accidente con resultado de muerte, de conducir con la licencia suspendida y de intentar manipular pruebas físicas, según Local10.

SUSPECT ARRESTED: A 45-year-old man turned himself in to authorities Monday in connection with a hit-and-run crash in northwest Miami-Dade that killed 18-year-old Derek E. Chirinos Betancourt, an attorney for the victim’s family confirmed. https://t.co/hIXGAm4HvM

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 26, 2021